غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، بعد زيارة لمصر اليوم، استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية الفرنسي، غادر على متن طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات سفر من خلال استراحة كبار الزوار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لودريان" بقصر الاتحادية بالقاهرة، وناقشا التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.

كما أجرى وزير الخارجية، محادثات مع لودريان تناولت الأوضاع في ليبيا وتفعيل العملية السياسية في البلاد والأوضاع في السودان وسوريا والخليج.