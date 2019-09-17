استعرض المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق، وفي حضور اللواء أشرف شعراوي، مساعد مدير الأمن، والمقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق، ومسئولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 575 حالة إشغال متنوعة من طريق الكورنيش أمام عمارة الغاز الطبيعي وشارعي الروضة وحاتم رشدي وبعض الشوارع الجانبية والفرعية والتي شملت تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء.

وأكد المحافظ استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.