شدد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان على أن الاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية تمثل هجوما على كافة الدول سواء كانت نامية أو متقدمة،.

وطالب -في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- المجتمع الدولي بحماية مصالحه واقتصادياته باتخاذ موقف جدي أكثر حزما وصرامة لردع ومعاقبة الدول التي تمول هذه الاعتداءات الإرهابية والحيلولة دون تكرارها، خصوصا وأن المملكة من جانبها تسعى لاستمرار دورها كمصدر آمن وموثوق للإمدادات لمواصلة دورها المعروف عنها بالعمل على استقرار الأسواق.

وأشار بن سلمان، إلى أن العدوان الذي استهدف السعودية وقطاعها النفطي لا يشكل استهدافا للمملكة فحسب، وإنما سيمتد أثره السلبي على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

ونوه إلى أن سجل شركة "أرامكو" مميز في الأداء والكفاءة، مؤكدا أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر بعد العدوان.