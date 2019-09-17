تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالتنسيق مع أمن الغربية، من ضبط مصنع لإنتاخ مخدر "الترامادول" داخل مخزن بمدينة طنطا.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا رصدت نشاط عناصر إجرامية يتاجرون في العقاقير المخدرة "الترامادول" وإعدادعم مخزن ملحق بمسكن ملكهم بدائرة قسم شرطة ثانِ طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وتبين من التحريات أن هناك تشكيلا عصابيا يضم صاحب محل كوافير، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ طنطا، سبق اتهامه في قضية تبديد، "هارب"، ونجله مندوب مبيعات، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ طنطا، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص"، وعاطل ومقيم بالشرقية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثانِ طنطا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الثاني بالمصنع المشار إليه، وضبط الثالث حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته 100 قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش المصنع، تم ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرات، عبارة عن 93 ألف 850 قرص لعقار "الترامادل" المخدر، و3 برميل لمادة "ثيوفيللين"، وهو عقار لعلاج قصور الجهاز التنفسي، وزنت 44.400 جرام، وبرميل لمادة "إسيتامينوفين"، وهو عقار مسكن وخافض للحرارة، وزن 20 كيلو جرام، و3 براميل لمادة "بولي فاينيل بيرليدون PVP"، وهو مسحوق يستخدم في ربط مكونات المركبات الكيميائية، وزنت 66 كيلو جرام.

كما تم ضبط 4 شيكارة لمادة "سيلورولوز"، وهي تستخدم لتماسك العجين، وزنت 81.650 جرام، وشيكارة لمادة "سيليكا"، وهي تستخدم لتماسك العجين، وزنت 6.450 جرام، وبرميل لعقار "باراسيتامول"، مسكن وخافض للحرارة، وزن 40 كيلو جرام، وشيكارة عقار "كولد فري"، لعلاج نزلات البرد، وزنت 17.450 جرام، وشيكارة ماغنسيوم وزنت 12.900 جرام، وكميات من مسحوق أبيض اللون "مجهول" وزن 64.350 جرام.

كما تم ضبط 8 ماكينات تستخدم في التصنيع مثل التعبئة والتغليف، والفلترة والتجهيز والخلط وتغليف الرولات والسرفلة.

وضبط جهازي طرد مركزي وخلط صبغة، و2 كومبورسور هواء، و2 جالون لون صناعي "أحمر" وزنت 29,750 كيلو جرام، و41 رول تغليف، وميزان ديجيتال، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بتجهيزهما وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع، وكذا ترويج مخدر "الترامادول" والعقاقير الطبية بالإشتراك مع المتهم الأول الهارب".

جار تكثيف الجهود لضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.