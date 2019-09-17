شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتنسيق مع مباحث تموين البحيرة، ومديرية التموين، وإدارة تموين مركز دمنهور، اليوم، حملة تموينية مكبرة، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بدمنهور، على الصيدليات، لضبط الأدوية منتهية الصلاحية، والصيدليات التى تعمل دون ترخيص.

وتمكنت الحملة، التى أشرف عليها المحاسب إسماعيل شلبى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وترأسها العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث تموين البحيرة، والمحاسب محمد عابدين، مدير إدارة تموين مركز دمنهور، من ضبط صيدليتين تعرضان كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية، وصيدليتين أخريين تعملان دون ترخيص لممارسة النشاط الصيدلي من الجهات المختصة.

وفى مركز بدر، نفذت مباحث التموين، بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة موسعة لضبط المتاجرين فى أدوية المخدرات والأدوية البشرية منتهية الصلاحية، وتمكنت من ضبط مدرس يقوم بالاتجار في اقراص الترامادول المخدرة، وأدوية التأمين الصحي والأدوية البشرية، في محل بقرية "الضبعة" طريق مدينة السادات.وحررت المحاضر اللازمة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباسرة التحقيقات.