أحمد صلاح حسني ضيف "أسرار النجوم" على نجوم FM الخميس

تستضيف الإعلامية إنجي علي، الفنان ولاعب الكرة السابق أحمد صلاح حسني، في برنامج أسرار النجوم على محطة راديو نجوم FM، بعد غدا الخميس في تمام الثامنة مساء.

بدأ أحمد صلاح حسني كلاعب كرة قدم بصفوف النادي الأهلي وهو ابن الكابتن صلاح حسني، تدرج في صفوف الناشئين حتى وصل لصفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر في عهد الكابتن محمود الجوهري ثم احترف بالدوري الألماني والسويسري والتركي والصيني قبل أن يعتزل كرة القدم.

واحترف "حسني" التلحين وشارك في بعض الأغاني للهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي، ثم احترف التمثيل ومن أهم أعماله الفنية فيلم الممر والخلية وحكايتي وعوالم خفية وشربات لوز وكلبش 2 وعفاريت عدلي علام وأبواب الشك وحب لا يموت والصعلوك وحواري بوخاريست وتحت الأرض والسيدة الأولى وأنا عشقت وحكايات بنات.