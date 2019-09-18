دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية في مختلف الدول العربية، بات واضحًا ومحسوما، إذ قَبِل القادة القطريون أن يكونوا بنك الأموال لتحركات الإرهاب في المنطقة، مقابل دور مزعوم، ولا تزال الدوحة مُصممة على المُضي في طريقها نحو دعم وتمويل الإرهاب رغم تصدع العلاقات القطرية مع غالب الدول العربية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكشف تقرير أصدره الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر ومقره لاهاي عن قيام دولة قطر باستخدام ما يمكن تسميته "دبلوماسية الفدية" من أجل تمويل الجماعات الإرهابية، حيث أوضح التقرير أن النظام القطري دفع مئات الملايين من الدولارات لجماعات إرهابية بحجة الإفراج عن رهائن.

وأوضح التقرير، أن قطر غير ملتزمة بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي، حيث دفعت 275 مليون دولار بالإضافة إلى 150 مليون دولار آخرين لجماعات إرهابية بحجة تحرير قطريين جرى احتجازهم في رحلة صيد جنوب العراق.

كما دفعت 11 مليون دولار ثم 16 مليون دولار آخرين، إلى جبهة النصرة الإرهابية، بدعوى تحرير محتجزين آخرين، وبحسب التقرير فإن إجمالي الأرقام التي تم رصدها تصل إلى ملياري دولار تم بهما تمويل القاعدة وداعش وتنظيمات متطرفة.