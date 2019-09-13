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بالتفاصيل.. منح بكالوريوس وماجستير بجامعة غرب لندن

بالتفاصيل.. منح بكالوريوس وماجستير بجامعة غرب لندن

سفير اليابان بالقاهرة: استثمارات القطاع الخاص بأفريقيا ستصل 20 مليارا

سفير اليابان بالقاهرة: استثمارات القطاع الخاص بأفريقيا ستصل 20 مليارا

قطر تواصل سحب الجنسية من المعارضين.. وتقرير دولي يفضح ممارساتها

قطر تواصل سحب الجنسية من المعارضين.. وتقرير دولي يفضح ممارساتها

مسابقة غنائية على "السوشيال ميديا" بين شباب "موهبته مدفونة".. والجائزة: أغنية

مسابقة غنائية على "السوشيال ميديا" بين شباب "موهبته مدفونة".. والجائزة: أغنية

فصول جديدة لخفض الكثافة الطلابية بمدارس الدقي

فصول جديدة لخفض الكثافة الطلابية بمدارس الدقي

سياسي ليبي: "بريطانيا تحاول إشراك الإخوان من جديد في مستقبل بلدنا"

سياسي ليبي: "بريطانيا تحاول إشراك الإخوان من جديد في مستقبل بلدنا"

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نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

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