مبروك عطية: الغش 4000 نوع وحياتنا كلها قائمة عليه "إلا الفتافيت"

خصص الإعلامي شريف عامر فقرته الأسبوعية من برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الداعية الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن الغش.

وأكد عطية أن الحياة لا تتحقق أبدًا بالغش مشيرًا أن الغش أنواعه 4000 نوع منها عدم إتمام النصيحة.

وأضاف: "الحياة اللي احنا عايشنها كلها مبناها الغش إلا الفتافيت" مشيرًا أن المدرس لو ادعى أنه مصاب بالبرد فإن ذلك أحد أنواع الغش: "لما مدرس يتلوكع ويعمل إنه عنده برد ده غشاش وابن 66".

وأوضح عطية أن الزواج في مصر قائم على الغش أيضًا: "احنا لما نيجي نتجوز نقول أنا راجل طبيعتي كيت وكيت وكيت وده بيضايقني وتيجي الحاجة تقول مع السلامة لأني مبعملش غير كده وهيطق مني وهيطلقني لكن احنا بنفرش الملاية والاتنين راضعين الثقافة دي".

وشدد على أن الغش يهلك الأمم: "عندنا في القرآن قصة أمة ربنا دمرهم وولعهم بسبب الغش أمة شعيب" لافتًا إلى أن زهزهة أهل الباطل ليست دليلا على رضا الله وتوفيقه بدليل قول الله تعالى: " فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ".