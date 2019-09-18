وسط الزغاريد والفرحة العارمة، استمر جهاز تنمية مدينة بدر، في تسليم الوحدات السكنية، لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، ومسئولى الجهاز.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، ورددوا تحيا مصر، موجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويستمر جهاز مدينة بدر في استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات.