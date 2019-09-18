انخفضت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم، بعد إعلان السعودية عن استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر سبتمبر الجاري.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام بحر الشمال ماركة برنت بلغت 64.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.03%، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام ماركة تكساس الوسيط بنسبة 0.32% ليبلغ سعر البرميل 58.91 دولار.

وكان وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، أعلن عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه في السابق، قبل الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو".

وأشار إلى أن الهجوم أدى إلى التوقف عن إنتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا من الزيت الخام، مؤكدا أن الشركة ستفي بالتزاماتها لعملائها بالكامل هذا الشهر من خلال السحب من المخزون.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة الحوثي اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ10 طائرات مسيرة.

وكانت أسعار النفط، صعدت يوم 16 سبتمبر الجاري إلى نحو 20%عند فتح الأسواق جراء "هجوم أرامكو" في السعودية، في ارتفاع هو الأكبر منذ حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضي.