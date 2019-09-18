واشنطن تأمل في تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن هجمات "أرامكو"

صرح مسؤول أمريكي كبير، أمس الثلاثاء، أن واشنطن تأمل في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات للرد عقب الهجمات التي طالت موقعين نفطيين في السعودية واتّهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذها.

وأوضح المسؤول الأمريكي أنه على السعودية المبادرة بطلب التحرّك من مجلس الأمن الدولي بصفتها الجهة التي استُهدفت في هجمات السبت الماضي على منشأتي مجموعة أرامكو النفطية العملاقة، لكن على الولايات المتحدة قبل ذلك إعداد المعلومات المرتبطة بالملف.

وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته "نرى أن هناك دورا يمكن لمجلس الأمن أن يلعبه" في هذا الصدد، مشيرا إلى أن "السعودية تعرضت لهجمات لها تداعيات عالمية"، وتابع المسؤول الأمريكي قائلا: إن "مجلس الأمن أنشىء للتعامل مع التهديدات للأمن والسلم الدوليين، والهجوم يصب في هذه الخانة"، لكنه لم يحدد نوع التحرّك المنتظر من المجلس إذ تتمتع كل من روسيا والصين بحق النقض "الفيتو" وسبق أن انتقدتا العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الهجمات التي طالت بقيق، إحدى أكبر المنشآت النفطية في العالم، وحقل خريص النفطي، شُنّت من إيران. وكان الحوثيون في اليمن، الذين تدعمهم إيران، أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات.