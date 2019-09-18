في تمام الساعة الرابعة، من صباح يوم السبت الماضي، صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بأن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

وترصد "الوطن" فيما يلي التفاصيل الكاملة للهجوم على أرامكو:

الحوثيون يتبنون الهجوم على منشأتين لـ"أرامكو"

تبنت جماعة الحوثي في اليمن، هجوما بواسطة طائرات مسيّرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو للنفط في السعودية.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، قوله إنّ المتمردين المدعومين من إيران نفّذوا "عملية هجومية واسعة بـ10 طائرات مسيّرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في شرق السعودية".

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية، السبت الماضي، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

توقف نصف إنتاج أرامكو من الزيت الخام بسبب الهجمات الإرهابية

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، الأضرار الناجمة عن وقوع عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو، وقال إنه نتج عنه توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

وأوضح الوزير أن هذه الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي (50%).

رئيس "أرامكو": لا إصابات بين العاملين إثر الهجوم الإرهابي

قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، الأحد الماضي، إن فرق الاستجابة للحالات الطارئة بشركة أرامكو السعودية تمكنت من التصدي بنجاح وإخماد الحرائق التي اندلعت في معاملها، نتيجة هجمات إرهابية بمقذوفات، تسببت في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وأضاف: "لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك.

إدانة عالمية للحادث الإرهابي

وأدان عدد كبير من دول العالم الحادث.

ترامب: نعلم المتورط في هجمات أرامكو بالسعودية.. وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني المتورط في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية "أرامكو"، مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء.

وكتب ترامب في تغريدة بموقع تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سببا للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا"، وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!".

التحالف": الأسلحة المستخدمة في مهاجمة "أرامكو" جاءت من إيران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الأسلحة المستخدمة لمهاجمة المنشآت السعودية جاءت من إيران.

البيت الأبيض: إيران وراء هجومي أرامكو

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه "من الصواب القول إن إيران وراء هجومي أرامكو.

فيما أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن المعلومات بشأن هجمات السعودية تشير إلى مسؤولية إيران.

الملك سلمان: الاعتداءات على أرامكو تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدرة السعودية على التعامل مع الاعتداءات الجبانة، إثر الهجوم على منشأتي أرامكو في خريق وبقيق.

وأعرب الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

مسؤول أمريكي: صواريخ عابرة تم استخدامها في "هجوم أرامكو"

قال مسؤول أمريكي، أمس، إن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية "منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو.

وأضاف المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- قائلا: "نعم".

"أرامكو" السعودية: الضربات التي تعرضت لها الشركة تجعلها أكثر قوة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، أمس، إن الشركة هي أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم، مشيرا إلى أن الهجمات التخريبية التي تعرضت لها الشركة تجعلها أكثر قوة.

وأضاف الناصر- في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه لا توجد شركة في العالم قادرة على تخطي مثل هذا الهجوم خلال فترة قصيرة مثل شركة أرامكو، "ما زلنا نقوم بحساب تقييم تكلفة الأضرار".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أن الاعتداءات على معملي "أرامكو" في "بقيق وخريص"، لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له، مضيفا - في المؤتمر الصحفي - "أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الـ12 شهرا المقبلة، والمملكة ملتزمة بالإدراج".

محمد بن سلمان: الهجوم على أرامكو تصعيد خطير ضد العالم بأسره

وتلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً الثلاثاء من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي عبّر عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو السعودية النفطية في منطقتي بقيق وخريص، معلنا عن تضامن بريطانيا الكامل مع المملكة.

وأشاد خلال الاتصال الهاتفي، بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، مطالبا بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.