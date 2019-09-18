حصلت "الوطن" على توصيات المؤتمر العام للصوفية، الذي عُقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، وانتهى منذ قليل، وجاءت كالتالي:

عمل مؤتمر دولي سنوي لمناقشة دور التصوف وأهله.

تفعيل دور الطرق الصوفية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتجديد الخطاب الديني، على الصعيد المحلي والعالمي بالمساهمة في دحض الإرهاب.

السعي لتحسين صورة الإسلام في العالم بالقول والعمل والسلوك.

توثيق الصلة بجميع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بالإصلاح، الدفاع عن الهوية الإسلامية للأمة ضد التيارات المادية.

تعظيم الإفادة من الاجتماعات الصوفية الكبرى بالمناسبات والموالد المختلفة.

التأكيد على دعم استقرار الدولة والجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

تكاتف جميع أعضاء الطرق الصوفية، بمستوياتها كافة لدعم القيادة السياسية.

ينبثق عن المؤتمر لجنة متابعة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

إرسال برقية دعم وتأييد للرئيس السيسي في مشواره الإصلاحي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

الدعوة إلى تحقيق التراث الصوفي، والعمل على نشر الثقافة الصوفية.