قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2020

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتباراً من 25 سبتمبر 2019م.

وحسبما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن هناك عدة شروط لقبول الدفعات الجديدة:

أولاً: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا حكومي وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2019 حتى آخر يوليو 2019 ، وخريجى كليات الطب (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعى، الطب البيطرى، والتمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز، مدة التدريب خلال تلك الفترة، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20 أكتوبر2019 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتباراً من 31 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر 2019.

ثانياً: المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2019 حتى آخر يوليو 2019، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 11 نوفمبر2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتباراً من 24 وحتى 26 نوفمبر 2019.

ثالثاً: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (يناير، فبراير، ومارس) من عام 2000 والحاصلون على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاثة من جميع السنوات حتى عام 1999 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2018- 2019، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25 سبتمبر2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتباراً من 7 وحتى 30 أكتوبر 2019 م.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات :-

مواليد أشهر ( يناير، فبراير، ومارس ) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 18 نوفمبر 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 27 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2019 م .

على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فوراً للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى، كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان (https:// tagned.mod.gov.eg ) ، وموقع للرد على إستفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان tagneed@mod.gov.eg

وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد ( كول سنتر- 25874900 / 02 ) .

كما صدق القائد العام على سفر 7 لجان قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد الثلاثين عام ، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون.

ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها إعتباراً من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من [ الولايات المتحدة الأمريكية ( ومقرها واشنطن ) ، فرنسا - أسبانيا - إنجلترا - ألمانيا ( ومقرها باريس ) ، إيطاليا ( ومقرها روما ) ، المملكة العربية السعودية ( ومقرها الرياض ) ، الإمارات - قطر( ومقرها أبوظبى) ، لبنان - الأردن ( ومقرها عمان) ، الكويت (ومقرها الكويت)).

وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية ( الإسم رباعى – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها بالإضافة للرقم القومى ) ، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدى قبل سفر اللجان ، وتيسيراً على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية ، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التى تفيد تسوية موقفهم التجنيدى فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة .