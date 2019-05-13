قال الفنان محمد صبحي، إنه فخور بتلاميذه الفنانين مثل منى زكي، أحمد آدم، هاني رمزي، ومصطفى شعبان، مشيرًا إلى أنه لا ينتظر أن يعرضوا عليه المشاركة في أعمالهم.

وعن سؤاله عما إذا كانوا قد عرضوا عليه المشاركة معه في أعمالهم الفنية، أوضح "صبحي" خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء اليوم: "أنا لا يُعرض عليّ شغل، لكن أختار شغل".

وعن قصة اكتشافه للنجمة منى زكي، قال "صبحي": "لما عملت مسابقة، كانت عاوزة تتصور معايا مش تشترك، لكن حاورتها وقلت لها إنها مش هتدخل تصفية، وهتيجي الفرقة معايا على طول وكانت نظرتي فيها صحيحة".

في سياق متصل، قال "صبحي"، إنه لم يندم على توقفه عن السينما، مؤكدًا: "لم أعتزل السينما بشكل نهائي، لكني توقفت عنها حتى إشعار آخر، فقد كان آخر فيلم شاركت في بطولته، أُنتج في عام 1978، ومنذ ذلك الحين أريد الرجوع مرة أخرى لكني لم أجد ضالتي بعد".

وتابع: "لم أفشل في السينما، فقد قدمت 23 فيلما لم أندم على أحدها، ولكن عندما وجدت أنني سأشارك في أفلام المقاولات وأحصل على رواتب ضخمة لمجرد استغلال اسمي توقفت عن العمل في السينما، بدلًا من أن أبيع نفسي".