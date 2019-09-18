جددت الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها تقدر ما حققته مصر من إنجازات خلال فترة حكم السنوات الأخيرة تحت قيادة "السيسي".

وقالت الجالية في بيان اليوم: "باسم أبناء مصر فى الممكلة العربية والسعودية نجدد العهد والتأييد الكامل للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي صانع النهضة الجديدة المخلص لوطنه وشعبه".

وأضافت: "وإلى ابناء مصر الإبرار من القوات المسلحة والشرطة الساهرين على حماية الوطن وأمنه الذين ضحوا ويضحو بأرواحهم وهى أغلى ما يملكه الإنسان فسلام عليهم وعلى شهدائهم، تحية إكبار لهم فهم موضع فخر لنا وتقدير ولولاهم ما كنا على هذه الحال وما يجرى من حولنا خير برهان ودليل على ذلك".

وتابعت الجالية: "كما نعتز ونقدر ما حققته مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي من إنجازات فاقت كل تصور فى زمن قياسى وأشبه بالمعجزة فى الوقت الذى تكافح فيه مصر الإرهاب والمؤامرات الخارجية من دول معلومة لدى الجميع تسخر إمكاناتهم المادية ومخابراتهم لهدم امتنا العربية ومحاولات يائسة ضد مصر بالذات".

وأكدت أن "أبناء مصر بالسعودية وقد استشعروا خطر هذه الهجمة الشرسة وتوقيتها لمحاولة تشويه سمعة قواتنا المسلحة الوطنية والنيل من رموزنا بهدف التشكيك والنيل من وحدتنا الوطنية وتماسك شعبنا والتفافه حول قيادته"، مشيرة إلى الوقوف بكل قوة للدفاع عن انجازاتنا وتوضيح الصورة الحقيقية لشعبنا فى مصر، لعدم الانسياق وراء حفنة من "المأجورين".