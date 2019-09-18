تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اشتغل بشقة بأحد المنازل بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم أحمد عاطف، نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد باندلاع حريق داخل شقة بأحد المنازل بقرية الشنطور التابعة لدائرة المركز، موجها بسرعة السيطرة على الحريق.

وانتقل المقدم أحمد عاطف، نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، إلى محل الواقعة على رأس 4 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالشقة ملك "مجدي. م. أ"، 48 عاما، مدرس، ومقيم بقرية الشنطور حيث اتت النيران على محتويات الشقة بسبب ماس كهربائي دون وقوع أي إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.