كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد عن اختفاء "حبوب منع الحمل" من الأسواق، موضحًا أن هناك أزمة في توافر الحبوب، ونقصها بالصيدليات مستمر منذ 3 أشهر وبالتحديد بعد قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بصرف المدعوم منها من مراكز الأمومة والطفولة فقط، وعدم توزيع الحصص على الصيدليات.

وقال "عوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن بعض شركات الأدوية استغلت قرار الوزارة بقصر بيع "حبوب منع الحمل" على مراكز الأمومة والطفولة، وحرمان الصيدليات من حصصها، وأجبرت الصيدليات على شراء أدوية أخرى كشرط للحصول على حبوب منع الحمل غير المدعمة، ما أدى لاعتراض ورفض عددا كبيرا من الصيدليات، ما تسبب في وجود الأزمة.

وأوضح أن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة تقوم حاليًا بحملات على الصيدليات للتأكد من توزيع "حبوب منع الحمل" على الصيدليات، دون شرط بيعها مع أدوية أخرى.

وتابع: "وصلت أسعار هذه الحبوب في السوق السوداء إلى 120 جنيهًا، بعد أن كانت بـ45 جنيهًا، في حين أن المدعم منها يُباع بـ2.25 جنيه، في مراكز الأمومة والطفولة".