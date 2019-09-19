اليوم.. قطع المياه عن جميع عزب "بحري المحمودية" في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الخميس، انقطاع الخدمة عن جميع عزب بحري المحمودية؛ نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي، وذلك من الساعة 11 صباحًا لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب والعضو المنتدب، إن نحو 10 مناطق سوف تقطع الخدمة عنهم، وتشمل: "تحيمر البحرية، المهاجرين، العكاري، الزوايدة، المراغي، الخروعة، العبيد، الثلاثين، عزبة النخل، الرحمة".

وأهابت شركة مياه الشرب بأهالي المناطق الخاصة بأعمال الصيانة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أنه سيجرى إعادة تقديم الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، منوهة بأنه لطلب سيارات المياه يجرى الاتصال على الخط الساخن 125.