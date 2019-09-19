أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءًا من اليوم.

وأكد مدكور، في تصريحات صحفية، أن الوزارة اتخذت هذا القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف فتقرر فتح باب التظلمات بدءًا من الغد ولمدة 40 يوما وبالتحديد حتى نهاية أكتوبر، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة

وتابع: "هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة"، موضحا أن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه وإنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حالياً لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.