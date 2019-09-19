أناب وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية لتكريم 12 بطلا من لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي، لفوزهم بالمراكز الأولى وحصدهم عدد من الميداليات الذهبية، الفضية، والبرونزية في ألعاب "الملاكمة، القوس والسهم، السلاح، المصارعة، الجودو، الكانوي والكياك"، بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمملكة المغربية، والبطولة العربية للناشئين والشباب للريشة الطائرة التي أقيمت بالمملكة الأردنية في أغسطس 2019.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية، على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانا برسالة الرياضة السامية وتقديرا لما أظهره اللاعبين من تميز وقدر عال من المسؤولية الوطنية.