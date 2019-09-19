أصدر الدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 86 لسنة 2019، بشأن استحداث تقسيم تنظمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ونص القرار على أن تتخذ كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة عامة أو وحدة محلية، الإجراءات اللازمة لتطوير أو استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية في هيكلها التنظيمي، يتبع السلطة المختخصة أو الوكيل الدائم أو السكرتير العام أو الأمين العام بحسب الأحوال.

وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقديم الدعم الفني اللازم لتلك الوحدة لكل من التقسيمات التنظيمي الفرعية، كما تتولى اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء تقديم الدعم الفني اللازم للتقسيم التنظيم الفرعي إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

ونشر القرار فى عدد جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ اليوم.