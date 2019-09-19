دبلوماسية سابقة تكشف أهمية انعقاد جلسات الأمم المتحدة

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عبارة عن اجتماع سنوي تُعرض فيه كل القضايا الدولية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المطروحة في جدول الأعمال العالمي في العام المقبل، كما يحدث تنسيق بين الدول المختلفة على المواقف التي يتم اتخاذها تجاه كل قضية من القضايا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، أن الشق الرئاسي هو بداية انطلاق أعمال الجمعية العامة، وكل بيانات رؤساء الدول يعرض فيها مواقف بلادهم من القضايا العالمية المطروحة سواء في الجانب السياسية أو الأمنية.

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلي أن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمم المتحدة وترتيب اللقاءات التي تتم والالتقاء ببعض المسئولين من وزراء خارجية الدول المختلفة.

وأوضحت أن لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي ضمن لقاءات مرتبطة بالتجمعات الاقليمية التي ننتمي إليها والدول العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة السبع التي تضم دول العالم النامي.

وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن زيارة وزير الخارجية ستأتي لقاءاته مرتبطة بالقضايا التي يتم بحثها مثل قضايا الشرق الأوسط التي تشمل أطراف مختلفة، والقضايا الأفريقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا البيئة وتغيير المناخ العالمي التي تحتل مقدمة أجندة الأعمال العالمية، وحقوق الإنسان، وأن كل هذه القضايا مطروح نقاشها خلال اجتماع الجمعية العامة.