"سارة" طفلة لم تكمل عامها الـ15، وتعرضت لواقعة اغتصاب وتحرش وهتك عرض على يد والدها واثنين من أعمامها، بمنطقة كرداسة.

تحريات المباحث وأقوال الفتاة، حملت تفاصيل صادمة، وكانت بدايتها بحضور الفتاة، إلى ديوان مركز شرطة كرداسة، وطلبت مقابلة رئيس المباحث، المقدم إسلام سمير، وكشفت له عن تفاصيل الواقعة.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إن والدها أجبرها على خلع ملابسها وتحرش بها وقام بملامسة أجزاء من جسدها، وأضافت أنه اعتاد ارتكاب هذه الأمور عدة مرات، وأن اثنين من أعمامها قاما باغتصابها بالقوة، وتعديا عليها جنسيا على مدار الـ9 أشهر، الماضية حتى مساء أمس.

وعقب تمكنها من الفرار منهم، توجهت للقسم واتهمت الثلاثة بوقائع الاغتصاب والتحرش.

وعقب الانتهاء، من سماع أقوال الفتاة، أخطر رئيس المباحث اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتفاصيل الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري للكشف عن مدى صحة الواقعة من عدمه، وأكدت التحريات الأولية، صحة الواقعة، وأمر اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، بضبط المتهمين بعد استئذان النيابة العامة.

وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليهم وهم "عاطف" 52 عامل، والد الفتاة، و"عبدالله" 40 سنة سائق عمها، و"سمير" 25 سنة، عمها الثاني، خياط، وتم مواجهتهم بما جاء من اعترافات الفتاة، بمحضر الشرطة، واعترفوا بالواقعة، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان مدى صحة أقولها من عدمه، وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.