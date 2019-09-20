أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ 46 فيلا نصف تشطيب، نموذجي (لابلاج 1، لابلاج 2)، بمسطحات مباني (220 – 240 متر مربع)، بالإضافة إلى مساحة الأرض المُقام عليها الفيلا من 206 إلى 650 متر مربع، في المنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، بجهاز القرى السياحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات، في مقر جهاز القرى السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي، الكائن عند الكيلو 102 على طريق الإسكندرية – مطروح، بوابة رقم 4، أو بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو مع مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 25 سبتمبر الجاري.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه يشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ويمكن تخصيص فيلتين بحد أقصي للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) شريطة شراء كراسة شروط (كراسة لكل فيلا على حدة).

وأوضح أنه يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الإثنين 7 اكتوبر المقبل، وحتى الخميس 17 من الشهر نفسه، بمقر جهاز القرى الساحية، مشيرا إلى أن الراغبين في الاستفسار حول هذا الطرح، يمكنهم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز.

ونوه إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع الفيلات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg)، وأن الطرح يتم طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979وأحكام اللائحة العقارية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سداد جدية الحجز بواقع 5% من قيمة الفيلا والأرض المُقامة عليها بـ"شيك" معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) يُرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25% من إجمالى ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها)، وتستكمل نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء) من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بـ"شيك مقبول الدفع أو مصرفي" باسم الجهاز، خلال مدة أقصاها 30 يوما من إخطار العميل بالموافقة على التخصيص.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه في حالة التزاحم على فيلا واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملا، دفعة واحدة، بـ"شيك" معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن.

أما في حالة التزاحم للسداد بالكامل، أكد أنه ستتم المفاضلة طبقا لأعلى سعر يقدم منهم، ولا يتم تسليم الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50% من قيمتها، ويتم سداد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها (إن وجد) على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات، بدون فوائد، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط، باسم الجهاز، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.