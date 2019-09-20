ضبطت مباحث مركز شرطة منفلوطـ، التابعة بمديرية أمن أسيوط، 3 هاربين من أحكام، بينهم هارب من حكم بالمؤبد، خلال حملة أمنية شنتها القوات بقرية عرب العمايم بدائرة المركز.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "م. ش. ي."، فلاح مقيم بني شعران دائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 احكام تنوعت بين"قتل، سلاح، ذخيرة" و"م. خ. م."، فلاح، مقيم بني شعران دائرة المركز، المحكوم عليه في قضية مركز منفلوط بتهمة "قتل، سلاح"، بالسجن المؤبد، و"أ. ي. ص."، فلاح، مقيم ببندر منفلوط المحكوم عليه في قضية قسم أول أسيوط، "مخدرات" بالسجن لمدة 3سنوات.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمحكوم عليهم كل على حدة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مصلحة السجون.