محمد رمضان يغني بإشارة إلهية.. تصريحات الفنانين بافتتاح مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

نجيب ساويرس: إقامة قصر خاص لاستضافة كل فعاليات الجونة مستقبلا

قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إن العمل يجري الآن على إقامة قصر لاستضافة الفعاليات الكبرى به كمهرجان الجونة والفعاليات المشابهة.

وأضاف ساويرس، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، "بنعمل مبنى، المعمار بتاعه غير طبيعي، وهيكون مبهر جدا".

ولفت إلى أن الجو العام بالجونة كمدينة حديثة رائع جدا، وتتوافر بها كل الإمكانيات، كما أن الحركة بها سهلة والتنظيم الأمني فيها معقول، و"اهتمينا إن كل ضيف يكون معاه مرافق ويشوف طلباته".

واستطرد: "مصر محدش يقدر ياخد مكانها بأي حد تاني، ومن غير تحيز واللي عملناه بس إننا رجعنا الرونق للجوهرة من تاني".

مروان حامد: صناعة الأفلام لا بد فيها من مخاطرة كبيرة

وقال المخرج السينمائي مروان حامد، إن صناعة أي فيلم لا بد أن تكون بها نسبة مخاطرة كبيرة.

وأضاف "حامد"، خلال استضافته على هامش فعاليات مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "أنا دايما بحب إن أي فيلم أعمله، إنه يوصل للناس، وإن المنتج ميخسرش، ويبقى طالع كسبان، ومفيش حد بيبقى من مصلحته إن المنتج بتاعه يعاني أو يتعثر بعد ده".

واستطرد: "في الوقت نفسه عايزين نعمل أفلام تصل للجمهور، وفيها قيمة كويسة، ومستوى فني عالي، وبنحط احتمالات إيه اللي ممكن يكون أنجح من التاني".

وعن فيلم "كيره والجن" المأخوذ من رواية 1919، أشار مروان حامد إلى أنه سيكون من بطولة نجمين كبار، هما "كريم عبد العزيز وأحمد عز"، وسيعلن عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

المدير التنفيذي لـ"الجونة": الرعاة يغطون 35% من تكلفة المهرجان

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، إن الرعاة يغطون 35% من تكلفة المهرجان والباقي تتحمله الشركة المنظمة، والمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "حاطين خطة إننا كل سنة نرفع من قيمة رعاية المهرجان لحد ما توصل لـ 50% فما أكتر، وبعد 5 أو 6 سنوات يكمل نفسه ويشيل قيمته كاملة".

وتابع أن مهرجان الجونة سياحي، وجاذب لمظاهر الموضة ومحبيها، بخلاف أنه مهرجان ثقافي وفني.

الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: الفنادق تستقبل آلاف الزوار وقت المهرجان

قال طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إن الفنادق تستقبل آلاف الضيوف والزوار خلال فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان أو الراغبين في حضور فعالياته.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "بنحاول كل سنة إننا نطور ونعمل حاجة أحسن من اللي فات".

وتابع: "ورش العمل عاملة استعدادات وندوات، والسينمات مستعدة، كذلك الأمن والمستشفى، وكل الناس في الجونة شغالة على المهرجان، عشان يطلع بصورة مشرفة".

عمر سمرة في "الجونة": "ما وراء المحيط" لتسليط الضوء على اللاجئين

وقال عمر سمرة، أول مصري يصعد إلى جبل إيفرست، إن فيلم "ما وراء المحيط" أرهقهم جدا.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "من 21 شهر كنا بين الحياة والموت وسط المحيط، لمدة 13 ساعة وسط عاصفة شديدة جدا".

وتابع: "كنا عايزين نسلط الضوء على قضية اللاجئين فأبحرنا عبر المحيط، لكن كانت الظروف صعبة ونجينا من الموت بأعجوبة".

وقال عمر نور، مشاركه في الفيلم: "واحنا في المياه ومش عارفين هنعيش ولا هنموت، قلتله دا فيلم، وفعلا عملنا الفيلم، وبنحتفل بعرضه الأول في مهرجان الجونة".

كريم قاسم في "الجونة السينمائي": أعمل على تجربة جديدة ستفاجئ الجمهور

قال الفنان كريم قاسم، إنه يعمل حاليا على تجربة جديدة سيفاجئ بها الجمهور.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "عندي إحساس بالرضا عن اللي عملته الفترة اللي فاتت".

وتابع: "معيار نجاح المهرجان هو الأفلام المعروضة، والناس اللي بتتعزم ولجان التحكيم والتنظيم، وفيه معطيات تنظيمية لو اتظبطت هيطلع المهرجان بشكل رائع".

أحمد داوود: الجونة من أقرب الأماكن السياحية إلى قلبي

قال الفنان أحمد داوود، إن مدينة الجونة من أقرب المناطق السياحية إلى قلبه.

وأضاف أحمد داوود، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاعة فعالياته على شاشة "on e": "عارف إحساس زمان أما تروح المصيف مع العيلة، فدايما باجي المكان هنا وأقضي الصيف فيها، وطبعا أما يكون فيها مهرجان، فهبقى مبسوط أكتر".

الرئيس التنفيذي لأوراسكوم عن "الجونة": رفعنا سقف التوقعات جدا

قال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، إن المنظمين لمهرجان الجونة السينمائي يمتلكون خبرة سابقة اكتسبوها من المرتين السابقتين.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "عندنا مرتين خبرة سابقتين ودي حاجة بتصب في صالحنا، أما اللي بتصب ضدنا إن سقف التوقعات اترفع قوي، والناس دايما متوقعة إن مهرجان الجونة هيفضل دايما جميل ومنظم وأكتر مهرجان منظم في مصر كلها".

وتابع: "المهرجان بيوصل رسالة إن المدن بتاعتنا تكون على مستوى كان وأوسكار، ومتأكد إن السينما ممكن تخدم السياحة".

ناردين فرج: "كل الفنانين من مختلف الدول عارفين مهرجان الجونة"

قالت الإعلامية ناردين فرج، إنها للمرة الأولى تتواجد في مهرجان الجونة بصفتها ضيفة وليست مذيعة.

وأضافت، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "المهرجان مختلف السنادي، وجيت اتفرج على أفلام وأحضر الافتتاح والختام، ومبسوطة إني موجودة السنادي مش بصفتي مذيعة".

وتابعت أن المهرجان هذا العام له طابع خاص، "حاسة إني في بيتي ووسط عيلتي، وهو حالة خاصة جدا وكلهم عيلتي واشتغلت معاهم وشايفه تطوره، وفخورة بيه ومبسوطة إنه بيكبر".

واستطردت: "كل الناس برا عارفة مهرجان الجونة، فنانين كتير جايين من كل مكان من دبي ولبنان وسوريا، ودا يدل على نجاحه".

كندة علوش: الحياة أصبحت مختلفة بعد إنجابي "حياة"

قالت الفنانة كندة علوش، إن الحياة أصبحت مختلفة بعد إنجابها ابنتها "حياة".

وأضافت علوش، خلال استضافتها على هامش مهرجان الجونة، المذاع عبر شاشة "on e": "الحياة بقى ليها معنى وأهمية، واتمسكت بيها أكتر، واتعلمت من وجودها حاجات كتيرة".

وتابعت: "لأول مرة أسيبها لوحدها النهاردة، وهي عندها 10 شهور، وعلمتني الصبر".

وأردفت: "حياة بنتي والأسرة بالنسبالي هي أهم حاجة، ولما يكون في حاجة تستحق إني أنزل الشغل هنزل أكيد وأشوف حلول إني مبعدش عنها".

عمرو يوسف: أفكر دائما في الجديد

قال الفنان عمرو يوسف، إن استمتاعه بالنجاح لا يستمر طويلا، حيث أن شعور الخوف يلازمه دائما بعده.

وأضاف، خلال استضافته على هامش انطلاق فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e": "دايما بفكر في إيه اللي هيحصل بعد كدا؟، ودايما بتطلع للتطور".

واستطرد: "كنا خايفين فيلم ولاد رزق 2 مايحققش نجاح الجزء الأول، لكن نجح نجاح كبير، وحقق إيرادات أعلى من الجزء الأول".

أشرف زكي: مهرجان الجونة يوجه رسالة أمن وأمان للجميع في مصر وخارجها

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مهرجان الجونة يرسل رسالة أمن وأمان للجميع في مصر والخارج.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاعة فعالياته على شاشة "on e": "محدش يصدق إن المهرجان بدأ منذ 3 سنوات بس، واستطاع أن يقفز قفزة كبيرة، وأرسل رسالة جيدة عن السينما المصرية القوية".

وأشار إلى أن مهرجان الجونة، ظهر في وقت كان مهرجان القاهرة السينمائي يقاوم منفردا.

فايا يونان: "محضرة مفاجأة للمشاركين بمهرجان الجونة"

قالت الفنانة السورية فايا يونان، إنها تشعر بسعادة كبيرة جدا للمشاركة بمهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت، خلال استضافتها على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e"، أنها حضرت مفاجأة للمشاركين بالمهرجان، مشيرة إلى أن ألبوم "حكايا القلب" الذي أصدرته مؤخرا يتحدث عن القلب وأوجاعه وحكاياته.

يسرا في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها: "حاسة إنها معايا في مهرجان الجونة"

قالت الفنانة يسرا، في أول ظهور لها عقب وفاة والدتها، إنها شاركت في مهرجان الجونة، لأن عليها مسؤوليات تجاهه، وأن الحزن في القلب.

وأضافت يسرا، خلال استضافتها على هامش فعاليات مهرجان الجونة، والمذاعة على شاشة "on e": "لازم الحياة تستمر، والحزن عمره مهيروح، ولا يخرج من قلبي، وعمري مهنساها، وهتفضل معايا على طول زي مهي معايا دلوقتي، وعايزاها تفضل فخورة بيا".

وأكملت حديثها: "مهرجان الجونة بيكبر، وبحس إنه ابني، ومعمول فيه مجهود كبير جدا، أنا معملتش المجهود الكبير السنادي، بحكم ظروفي، وحاسه إني ضيفة شرف".

واستطردت: "المهرجان اتولد كبير، وكل فترة بيكبر أكتر، وبشكل يشرف، والمهرجان فتح مجال إنأانت تعمل مركز للمؤتمرات وسينما".

وعن مشاريع عملها الفترة المقبلة: "أنا مش مخططة لأي حاجة ولا عارفة أي حاجة وسايبة كل حاجة زي مهتيجي".

وأوضحت أنها سعيدة جدا بتكريم الفنان محمد هنيدي لأنه فنان كوميدي كبير وله ثقل.

مينا مسعود: خسرنا روبين ويليامز لكن لسة معانا عادل إمام

قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه كان محظوظا بفرصة الاشتراك في فيلم "علاء الدين".

وأضاف مينا مسعود، خلال استضافته على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e"، إن روبين ويليامز هو مثله الأعلى في السينما العالمية، ويقابله عادل إمام في السينما المحلية: "خسرنا روبين ويليامز، لكن لسه معانا عادل إمام، اللي أنا بقلده في فترات كتير".

وواصل حديثه من على الـ"ريد كاربت": "الرحلة لمصر كانت سريعة جدا وقضيت 12 ساعة بالقاهرة، وهحتفل النهاردة بالليل بوجودي في مصر، وفيه ممثلين كتير معندهمش فرصة في هوليوود، لأن هوليوود بتدي الفرصة لناس معينة، مش لكل الناس".

واستطرد: "محتاج وقت إني أزود خبرتي، وبقالي أكتر من 10 سنوات في المجال، وأنا وصلت للمكان دا، وعندي طموح أكبر إني أحقق حاجات أكتر".

وردد مسعود في ختام حديثه: "تحيا مصر.. تحيا مصر".

محمد فراج: متشوق جدا لمشاهدة فيلم "لما بنتولد" بمهرجان الجونة

قال الفنان محمد فراج، إنه متشوق جدا لمشاهدة فيلم "لما بنتولد" بمهرجان الجونة.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e"، أنه متشوق أيضا لمشاهدة فيلم "حلم نورا" للفنانة هند صبري.

وتابع: "شكل المهرجان بيخلي الشخص عينه بتروح على أفلام مختلفة غير كل سنة، واختلاف الأفلام هي اللي بتدي قوة للمهرجان بخلاف التنظيم".

داليا البحيري: دوري مختلف في "فلانتينو".. وسعيدة بالعمل مع عادل إمام

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها سعيدة جدا بالعمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو.

وأضافت، خلال استضافتها على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e": "دي تاني مرة بعد فيلم السفارة في العمارة أشتغل فيها مع عادل إمام، وبعمل دور مختلف وجديد تماما عليا، وهو دور بنت من طنطا، وأنا أصلا من طنطا".

واستطردت: "سعيدة إنه لأول مرة أشتغل مع المخرج رامي إمام، وضربت بالعمل دا عصفورين بحجر، وهبتدي التصوير يوم السبت".

محمد رمضان: غنائي كان إشارة إلهية.. والجمهور ساهم في تحقيق طموحي

قال الفنان محمد رمضان، إن دخوله مجال الغناء جاء بالمصادفة، ولم يكن يسعى إليه.

وأضاف، خلال استضافته على الـ"ريد كاربت" على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e": "فهمت العلامة والإشارة الإلهية، ولقيت الجمهور متقبل وساعدني في تحقيقي جزء كبير جدا من طموحي، وهو نقطة الجماهيرية".

وأكمل تصريحاته: "تقريبا جماهيرية المغني أكتر وأكبر من الممثل بـ 20 ضعف، وكنت بحلم إني دايما أكون الممثل اللي يملك شعبية المغني، وأنا أصلا مش مطرب ولا صوت مطرب، ولقيت النوع اللي يتلاءم مع طبيعة صوتي وشخصيتي وأسلوبي".

واستطرد: "بعتبر الأغاني بتاعتي تحفيزية، لأني شاب مش أكتر، وأغنية (نمبر وان) ممكن تكون في أي مجال وتسمعها، وبحس إني بقدم للجمهور شيء مختلف، ودوري أسلِّي الناس، والفن هو مسكن الشعوب، وبينسيهم مشاكلهم".

إلهام شاهين: الجونة من أكثر المهرجانات تميزا على مستوى العالم

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مهرجان الجونة من أميز المهرجانات على مستوى العالم، ويختار أفلامه بشكل جيد جدا.

وأضافت، خلال استضافتها على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e": "المهرجان عمل دعاية سياحية رائعة بالجونة، وأصحابي من كل العالم بينتظروا ميعاد المهرجان عشان ييجوا الجونة، ويشاركونا في المهرجان ويشوفوا الأفلام معانا وفن مصر وثقافتها".

وأوضحت أن السينما لها دور مهم جدا في الدعاية، سواء السياحية أو الفنية أو الثقافية.

واستطردت: "بحضَّر لأفلام (حظر تجول) وهو تأليف وإخراج أمير رمسيس، و(أهل العيب) تأليف تامر حبيب وإخراج محمد ياسين، و(عزبة جهنم) تأليف سيد فؤاد وإخراج عمر عبد العزيز.

هاني رمزي: بحضر لفيلم جديد.. والبرامج أخدتني من الدراما

قال الفنان هاني رمزي، إن مهرجان الجونة تجمع كبير عالمي يحضره فنانين من كل دول العالم.

وأضاف، خلال استضافته على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاع على شاشة "on e": "صعب إنك تلاقي التجمع دا في مكان واحد، والجونة من أجمل أماكن العالم إن لم تكن أجملهم والأفلام عظيمة، وكل سنة بيحصل حالة من حالات التطور غير الطبيعي بالنسبة لشياكته والبهجة اللي فيه".

وتابع: "بنحضر لفيلم وهنعلن عنه قريب جدا، لكن بالنسبة للدراما، البرامج هي اللي أخدتني شوية، وقربت أتمرد وأرجع لأصلي تاني".

منى زكي: العالم شهد تقدما في مجال دعم حقوق الطفل

قالت الفنانة منى زكي، إن العام 2019 يشهد الاحتفال بمرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل، التي تهدف إلى دعم قضاياهم وإبرازها من أجل إيجاد حلول لها.

وأضافت، في كلمتها بحفل افتتاح الدورة الثالثة والمذاعة على شاشة "ON E": "من 30 سنة فاتت العالم كله وقف صف واحد عشان يدي صوته لكل طفل، ويعمل فرق في حياة أطفال كتير في بلاد أكتر، عشان يدافع عن إنسانية الطفل، ويُمكِّنُه من حقوقه".

وأوضحت: "السنادي بنحتفل بمرور 30 سنة على اتفاقية حقوق الطفل، بالتقدم المهم اللي اتحقق وإننا ندي كل طفل الحق في التعبير عن رأيه بحرية، وتوفير حياة أحسن".

وتابعت: "أحسن أكيد ليه برغم التحديات، للأسف لسه كتير متحققش، النهاردة واقفة على مسرح مهرجان مهم زي مهرجان الجونة، مش بس كفنانة وعاشقة للسينما، لكن كسفيرة للنوايا الحسنة باليونيسيف".

واستطردت: "أنا سعيدة إني بعلن رسميا عن اتفاقية من نوع خاص ما بين يونيسيف والجونة، واللي بدايتها من دلوقت ولمدة 5 سنوات، الاتفاقية هدفها الأول والأساسي إننا نناقش قضايا الأطفال ونبروز حقوقهم قدام العالم كله من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية من يومه الأول".

وأكملت حديثها أمام حضور المهرجان: "أنا فخورة إن يونيسيف كانت من ضمن الداعمين لفيلم قصير لمهرجان عالمي زي الجونة، مصر اللي دايما بتقول إنها هوليوود الشرق، واللي سينمائيا لها الريادة، وتناول قضايا إنسانية وقضايا حقوقية مهمة".

ونوهت إلى بعض الأعمال الفنية قديما: "مين ينسى أدوار فاتن حمامة وماجدة، واللي كانوا دايما بيدعموا حقوق المرأة والطفل من خلال أفلامهم، دايما كان فيه وجود للطفل زي الجميلة فيروز وأفلامها الرئاسية زي دهب وياسمين وغيرها كتير، وأفلام كتير كان الطفل فيها بطل حدوته، وماتكملش من غيره".

وعن دور السينما، قالت: "السينما بتحيي الإنسانية وإنسانيتنا، وتدي صوت لملايين الأطفال، أصواتهم لسه مش مسموعة، وبترجلعنا الأمل في مستقبل أجمل مفيش طفل في العالم ميستحقوش".

سميح ساويرس: أتمنى رؤية عادل إمام بـ"الجونة".. ومستبشر خيرا بالفعاليات

أعرب رجل الأعمال سميح ساويرس، عن سعادته البالغة بحضوره فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي بدأ منذ قليل، ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه "مستبشر خيرا من فعاليات هذه الدورة من المهرجان".

وأضاف ساويرس، على هامش فعاليات المهرجان: "المهرجان شكله هيكون جذاب، وإن شاء الله نعمل مهرجانات جديدة السنوات القادمة، كل ما الخير يزيد هيعم على الجميع"، موضحًا أن مهرجان الجونة أصبح معروفًا للجميع سواء داخل مصر أو في الخارج.

وتابع: "إحنا مابقناش محتاجين نشرح الجونة دي فين وإيه هو مهرجان الجونة، الدعاوى التي خرجت أرسلت للأشخاص الذين طلبوها، وهذا يُعد تقدما كبيرا"، موضحًا أنه جرى العمل على الاستفادة من المهرجانات السابقة.

وعن الشخص الذي يريد سميح ساويرس التقاط صورة معه حال رؤيته: "بحب عادل إمام، بالنسبة لي كل ما بشوفه بحس إني عاوز أتصور معاه، بيرجعني للزمن الجميل، بفتكر على طول مدرسة المشاغبين، مفتكرش إني شاهدت على الشاشات أكتر من المسرحية دي، تخيل بقى لما أشوفه على الطبيعي الإحساس بتاعي يبقى عامل إيه".

مدير مهرجان الجونة: نحلم بمشاركة 130 فيلما في الدورات المقبلة

وقال الفنان انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إن حفل الافتتاح سيكون مميزًا جدًا ومبهرًا، مشيرا إلى أنه يرى أن الاختلاف هذا العام في حفل الافتتاح من خلال الحرص الذى وجده في كل القائمين على العمل.

وأضاف "التميمي"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أن أهم جانب في المهرجان هو الأفلام، حيث أن أي افتتاح فخم بدون أفلام، هو فراغ، كما أن الأفلام هي القيمة الحقيقية لأي مهرجان سينمائي، كونه ليس برنامج عروض، بل يشمل اختلاطا وشكلا من أشكال ردود أفعال ما بين المخرج والمنتج والجمهور.

وأعرب عن سعادته البالغة بوجود 10 أفلام جديدة هذا العام، وأنه يحلم أن يضم المهرجان في الدورات المقبلة 130 فيلم سنويًا، وهذا يتطلب عددا أكبر من قاعات السينما، متمنيا أن يتحقق ذلك في في العام المقبل مع وجود قاعة المؤتمرات.

مخرج سنغالي عن مهرجان الجونة: الأجواء رائعة للغاية.. "لمست ذلك بنفسي"

وقال موسى توريه، مخرج وممثل من السنغال، ويرأس لجنة تحكيم إحدى المسابقات في مهرجان الجونة السينمائي، إنه للمرة الأولى يُشارك في مهرجان الجونة، وتواجد منذ الأمس في المدينة ويرى الأجواء رائعة للغاية، وعندما وصل أمس أحس روعة كل شئ، ولمس ذلك بنفسه.

وأضاف توريه، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "ON e"، أنها ليست المرة الأولى الذي يكون فيها رئيس لجنة تحكيم بالمهرجانات السينمائية، ولكنه يّعتبر كل مرة كأنها المرة الأولى له، حيث يستمع للجميع أولا، ويلتزم الحذر والانتباه للكلمات والنظرات وأفكار الجميع، والمعايير التي تلمس كل الناس.

وتابع: "السينما للإنسانية، نحن نعمل دائما من أجل هذا الهدف، الإنسانية هي تعهد والتزام، دعيني أعطي مثالا حينما كنت في الكونغو قابلت أطفال جنود يقاتلون، لقد لمسني ذلك في قلبي ومشاعري وحزنت على ذلك".

بشرى: مهرجان الجونة "ركِِّب الأتوماتيك"

أبدت الفنانة بشري، سعادتها البالغة لحضورها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم، وقالت: "مبسوطين واحنا بنستحضر روح الدورة الأولى من مهرجان الجونة، وسعيدة بكل ضيوفنا اللي جايين من كل أنحاء العالم، وكل الناس اللي موجودة في المهرجان".

وسخرت "بشرى"، على هامش فعليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، من حالة الطقس، بسبب الهواء الشديد، إذ قالت: "حتى الهوا النهاردة شديد شوية يمكن عن الدورة الثانية، احنا شبه الدورة الأولى".

وأشارت إلى أنها دائما ما تقول إن مهرجان الجونة السينمائي "ركِّب الأتوماتيك"، أي أصبح هناك فريق عمل يتم الاعتماد عليه، وهناك عدد كبير فيه كل شخص منهم يُدير جزيئة معين منه".

وعن فستانها، قالت: "الفستان الذي أرتديه من تصميم هشام أبو العلا، مصمم الأزياء المصري، وسعيد رمزي الاستايلست الخاص بيا، وهناك تعاون كبير بين الاستايلست والمصممين مع بعض، مثل سعيد رمزي ورمزي جلال، وسعيد رمزي وهشام أبو العلا، محدش بقى يشتغل لوحده، كلهم يتعاونوا عشان نطلع صورة مصر حلوة".

مدحت صالح في "الجونة": انتظروا "الفارس والأميرة" والألبوم الجديد

وقال الفنان مدحت صالح، إنه يُشارك في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفيلم تحت عنوان "الفارس والأميرة"، وهو فيلم رسوم متحركة من سيناريو وإخراج بشير الديك، مشيرا إلى أن الراحل مصطفى حسين هو من قام بعمل الرسوم المتحركة، وذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المهرجان.

وأضاف "صالح"، أن الفيلم يُعد أول تجربة على مستوى العالم العربي بالنسبة لأفلام الرسوم المتحركة، ويجري العمل في الفيلم منذ 20 عامًا، مضيفًا: "كلنا فرحانين بصراحة، دي تجربة كلنا حبيناها، إحنا محتاجين مكان في وسط الأفلام اللي بتتعمل في الخارج من النوع ده".

وعن ألبومه الجديد، أوضح الفنان، أنه طرح أغنية جديدة تحت اسم "حد غيري"، كما أنه جهز ثلاث أغان أخرى ضمن ألبومه الجديد، وسيتم استكمال العمل بالألبوم فور انتهاء مهرجان الجونة السينمائي.

وتابع: "أول مرة أحضر مهرجان الجونة السينمائي، بتفرج على السينما طول الوقت، معنديش غير السينما والمزيكا ده شغلي".

بالأسماء.. أعضاء اللجنة الاستشارية بمهرجان الجونة السينمائي

عرضت شاشة "ON E"، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية بالمهرجان.

وضمت أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية بالمهرجان، الفنانين:

الفنانة يسرا .. فنانة .. من مصر

يسري نصر الله .. مخرج .. من مصر

هند صبري .. ممثلة .. تونس ومصر

طارق بن عمار .. منتج وموزع .. تونس وفرنسا

عبد الرحمن سيساكو .. مخرج ومنتج .. من موريتانيا

فورست ويتكر .. ممثل .. من أمريكا

هيام عباس .. ممثلة وكاتبة ومخرجة.. من فلسطين

مارجريت فون تروتا .. ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة .. من ألمانيا

محمد ملص .. مخرج .. من سوريا

بعد "A Score to Settle".. محمد كريم: انتظروا فيلم جديد لي في هوليوود

قال الفنان محمد كريم، إنه سعيد للغاية لمشاركته مع النجم نيكولاس كيدج في فيلم "A Score to Settle"، موضحًا أنه تم تصويره في مدينة لوس أنجيليس بالولايات المتحدة الأمريكية، وله ردود أفعال جيدة للغاية هناك، متوقعا عرضه في الوطن العربي نهاية 2019.

وأضاف "كريم"، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أن مشاركته في هذا الفيلم بـ"هوليوود" جيدة للغاية، لأنه تتويج لمجهود سنين طويلة، كان يريد خلالها أن يحقق شيئا، وبالفعل حققه من خلال "A Score to Settle"، كما نفذ أكثر من 2000 بروفة في أمريكا، من أجل أن يشارك في أعمال جديدة.

واستطرد: "فيه إصرار على استكمال النجاح، ودي أول مرحلة وخطوة في مستقبلي، ونستعد عشان نبدأ تصوير الفيلم الجاي مع عدد من نجوم هوليوود".

لارا إسكندر: مصر بتحب الفن.. ومهرجان الجونة تأثيره وصل للعالم العربي

أعربت الفنانة لارا إسكندر، عن سعادتها البالغة من حضورها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، موضحة أنها ترى أن المهرجان يخدم السينما والدولة المصرية وشباب الفنانين.

وأضافت "لارا"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة، "المهرجان بيقول للناس اللي خارج مصر أن مصر بتحب الفن والأفلام والمزيكا ومهتمة بها للغاية، إحنا كلنا بندعم بعض ومبسوطين".

وتابعت، "أنا فخورة بمهرجان الجونة الذي أصبح له تأثير ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي أيضًا، وإن شاء الله هشاهد فليمين منهم فيلم لهند صبري والذي يشارك في الأفلام الروائية الطويلة، وكذلك فيلم الفارس والأميرة".

ميساء مغربي: تنظيم مهرجان الجونة رائع.. وهتشوفوني في فيلم مصري

أعربت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عن سعادتها للغاية من المستوى الجميل والتنظيم الرائع والمستوى الفني الهائل الموجود بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، موضحة أنها لاقت حبا هائلا منذ وصولها إلى مدينة الجونة، وذلك خلال حوارها على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت "مغربي"، أنها شاركت مؤخرًا في فيلم سعودي مثلت فيه 4 مشاهد فقط، وإخراج الفيلم بالكامل، لافتة إلأى أنها شاركت في الفيلم لإعجابها بالدور الذي أدته، كما أنها أرادت أن تكون أمام الكاميرا كونها ظلت فترة طويلة خلف الكاميرا في الإخراج.

وعن مدى إمكانياتها إخراج أو التمثيل في فيلم مصري، ردت قائلة: "إن شاء الله تشوفني في فيلم مصري"، متابعة: "بيوتنا بقت مفتوحة مع بعض السوشيال ميديا اختصرت كل المسافات الجغرافية، لما يكون فيه دور كويس واتعرض هوافق على الفور".

مينا مسعود يسلم جائزة "ADA" للمغربية نسرين راضي: "مصر أم الدنيا"

مازح الفنان الأمريكي من أصل مصري مينا مسعود، حضور مهرجان الجونة السنيمائي في دورته الثالثة، حيث قال: " أدوني بس كده ثانية قبل ما أبدأ اتكلم، عاوز أقول إن كلكم شكلكم فظيع ، فظيع يعني كويس، أنا بس عاوز أقول اني فرحان جدًا إني رجعت مصر أم الدنيا طبعا ، وعاوز أذكر الاستاذ امير رمسيس والتيم بتاعه على المجهود بتاعة في تجهيز مهرجان الجونة، وأشكر المهندس نجيب نجيب ساويرس رجل الأعمال وعائلة ساويرس بالكامل على اهتمامهم بعمل فني زي مهرجان الجونة".

وأضاف مسعود، أنه فخور لحضوره مهرجان الجونة السينمائي والترحيب الذي تلقاه عند وصوله، كما أن التجمع الكبير الموجود الآن بالمهرجان يوضح أننا نؤمن بشيء واحد وهو قوة الفن، حيث أن جميع الفنانين لديهم ميزة مختلفة تمامًا حيث يستطيعون سرد قصص بلادهم وثقافاتهم، "إحنا نفترق كثيرًا ولكن نجتمع مرة أخرى".

وأشار إلى أن المؤسسة " ADA" الذي قام بتأسيسها هي بداية ومحاولة منة لكي يجعلها منصة للتعبير عن كل القصص الخاصة بمن هم مثله، فعندما نمثل ثقافتنا وأحاسيسنا بشكل حقيقي فهذا يدعم المجتمع الذي يدعم الجميع، كون الفنانين هم من يدعمون ثقافات المجتمعات، وهم الذين يظهرون كيف يرون أنفسهم ويرون مجتمعاتهم، موضحًا أنه يثق في القدرات والمهارات التي يستطيع بها أن ننقل بها الثقافة في الأفلام الدرامية.

واستطرد: "ليا كل الشرف أن أعطي اليوم الجائزة الأولى لمؤسستي ADA للفن الدولي، وهذه تعطي للمرة كتكريم الفنانين ذوي العرقيات المختلفة وتجعل هناك مستقبل لصناعة الافلام وقد شاهدت العديد من الأفلام بكل ثقافات شمال أفريقيا والشرق الأوسط"، موضحًا أنه كان متأثرًا تمامًا بما رأه في هذه الأفلام، ووجه الشكر والتقدير إلى صانعي فيلم "أدم"، حيث وقع في حب هذا الفيلم الذي تحدث عن قصة لثلاث سيدات من شمال أفريقيا توضح مدى قوة والتزام السيدات في أفريقيا، كما أن هذا الفيلم جعله يشعر بأنه ابن لسيده من شمال أفريقيا.

ومنح مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية "EDA"، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.

محمد سامي ممازحا مي عمر في مهرجان الجونة :"كلمتي تمشي جوه البيت وبراه"

أعربت الفنانة ريم سامي، عن سعادتها البالغة لحضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، حيث أشارت إلى أن شقيقها المخرج محمد سامي يُعد أكبر داعم لها في مجال التمثيل، مضيفة: "أكتر بني آدم بيدعمني في الدنيا.. مبسوطة أوي إنه أخويا".

بينما قالت الفنانة مي عمر، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إن الفستان الذي ترتديه من تصميم زهير مراد، وميك أب سالي رشدي، موضحة أن هناك أعمالا فنية ستشارك فيها قريبًا ولكنها رفضت ذكر أي تفاصيل.

فيما قال المخرج محمد سامي، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي لدورته الحالية، حيث شاهد كثيرا من الأفلام في المهرجان الماضي، ويرغب في الدورة الحالية أن يشاهد جميع الأفلام، موضحًا أنه عامًا بعد عام يزداد مهرجان الجونة جمالا.

وعن عمله مع زوجته في "لوكيشن" واحد، قال مازحا: "الممثل بيعمل المطلوب منه بعد الاتفاق عليه، كلمتي أنا اللي هتمشي في البيت وبره البيت".