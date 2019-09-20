لظروفه الصحية.. مأمورية من الأحوال المدنية تستخرج بطاقة رقم قومي لمسن

تلقى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التماسا من مواطن، يبلغ 79 عاما، بالتجمع الخامس في القاهرة، لمساعدته في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، نظرا لحالته الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وتواصل قطاع الأحوال المدنية مع المذكور وجرى إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامته وتصويره، واستخرجت بطاقة الرقم القومي الخاصة به وتسلمها، وأعرب عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.