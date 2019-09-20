بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 مواطنين في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعه الإقليمي، اتجاه القاهرة، وجميعهم من محافظة الفيوم.

وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، بالحادث، الذي وقع مساء اليوم، فوجه بانتقال رجال الأمن إلى موقع الحادث، للمعاينة، ومعرفة أسباب وملابسات وقوعه.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين إلى مشرحة واستقبال مستشفى العلمين النموذجي.

والمتوفون الثلاثة، هم:

1- حسين محمود حسين.. 15 سنة.

2- عبد الله محمود حسين.. 19 سنة.

3- محمود حسين محمد 58 سنة.

والمصابون هم:

1- أسماء محمود حسين.. 23 سنة، من الفيوم، كدمات وسحجات متعددة بالجسد.

2- رهف محمود أحمد.. عام ونصف العام، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسد.

3- رنا محمود أحمد.. عام ونصف العام، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسد.

4- عفاف عبد الواحد جمعة.. 49 سنة، مصابة باشتباه pc (ما بعد الارتجاج)، واشتباه كسر في الفقرات العنقية، وكدمات وسحجات بالجسد.

5- أحمد محمود حسين.. 25 سنة، مصابا باشتباه خلع في الكتف الأيسر، وكدمات وسحجات بالجسد.

ويخضع المصابين إلى الفحوصات الطبية الشاملة مع الرعاية والعلاج، فيما تم التحفظ على الجثث في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وحرر عن الواقعة، المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.