مصرع مواطن إثر مشاجرة بسبب "مصطبة" في البحيرة

لقي صاحب محل قطع غيار سيارات، مصرعه، إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بوصول (مكرم ن. ر.- 37 عاما- صاحب محل قطع غيار سيارات) إلى مستشفى الدلنجات، مصابا بكسر في الجمجمة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

انتقل الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز الدلنجات، والنقيب على شاكر معاون مباحث المركز، لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه و"سمير م. ع." وزوجته "حنينة ن. م."، إثر خلاف على وجود مصطبة أمام منزل المجني عليه، فاستعان المتهم وزوجته بأشقائهما "يوسف وعادل وأمير"، وتعدوا على المجني عليه بالعصى، والشوم مما أدى إلى إصابته.

ألقى ضباط المباحث، القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.