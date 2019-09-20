أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وتنوعت أجندة فعاليات الصندوق بين ثقافية وفنية وموسيقية ودرامية ومسرحية، نستعرضها بالمواعيد على النحو التالي:

السبت 21 سبتمبر

مركز الهناجر للفنون: يستضيف نادي سينما الطفل، ويعرض مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، الساعة 12 ظهرًا.

بيت المعمار المصري: يستضيف نادي "القراءة في فلسفة العمارة " الساعة 6:30 مساءً، وينظم ندوة "قراءة معمارية لعرض فني" الساعة 6:30 مساءً.

مركز طلعت حرب الثقافي: يستضيف نادي سينما الأطفال ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة 12 ظهرًا، وصالون ذاكرة الوطن، الذى يناقش مشروع للمستقبل "الاتحاد الأفريقي ودور مصر في أفريقيا" يدير الصالون الصحفي محمد الشافعي.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ينظم ندوة عن كتاب "الوعي بالأنثى في الخطاب السردي المعاصر بين الأدبين العبري والعربي" المتحدثون (الدكتور أشرف منصور أستاذ الفلسفة كلية الآداب – جامعة الإسكندرية والإعلامية رباب كمال مذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، يدير اللقاء الدكتورة إيمان أيمن مدرس مساعد الأدب العبري بكلية الآداب –جامعة الإسكندرية) الساعة 6:30 مساءً.

- حفل بالتعاون مع المؤسسة الثقافية اليونانية بالإسكندرية وفرع تريستي بإيطاليا والسفارتين اليونانية والإيطالية بمناسبة مرور 2200 عامًا على مدينة أكويلا الإيطالية الساعة 7 مساءً.

- أفلام السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة 7 مساءً.

الأحد 22 سبتمبر

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: يحتضن ملتقى الحرية الشعري، ضيوف الملتقى لهذا الشهر الشعراء زين العابدين فؤاد – عمر حاذق – مهيمن الهواري – سامية علي، الساعة 7 مساءً.

بيت الشعر العربي: ينظم ورشة لشعراء الجامعات من الساعة 5 إلى 7 مساءً، أمسية شعرية لعدد من لشعراء مصر الساعة 7 مساءً.

الثلاثاء 24 سبتمبر

بيت المعمار المصري: ينظم ندوة عن المعماري سيد كريم، للدكتور ماجد زاغو الساعة 6:30 مساءً.

الأربعاء 25 سبتمبر

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: يحتضن ندوة عن رواية "أبو تلات للكاتب محمد عباس علي، مناقشة الدكتور حسام عقل، يدير اللقاء الكاتبة كوثر مروان، الساعة 6:30 مساءً.

الخميس 26 سبتمبر

بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك": ينظم حفل شباب الغناء العربي للأصوات الذهبية، بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع الساعة 7 مساءً.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: يحتضن صالون الثقافة العلمية، ندوة بعنوان "الجديد في جراحة التجميل " المتحدث الدكتور حسين صابر، أستاذ جراحة التجميل، تقديم الدكتور محمد رفيق خليل، الساعة 6:30 مساءً.

الجمعة 28 سبتمبر

مركز الهناجر للفنون: يعرض نادي سينما الطفل بالتعاون مع المركز القومي للسينما، مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، الساعة 12 ظهرًا.

بيت الهراوي "بيت العود العربي": يقيم حفل فني لأستاذ بيت العود مايكل أنسي وفرقته الموسيقية.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: يعرض في إطار أفلام سينما البحر المتوسط، أفلام قصيرة الساعة 6 مساءً.

الاثنين 30 سبتمبر

مركز الهناجر للفنون: يستضيف نادي سينما دول البحر المتوسط الساعة 7 مساءً.