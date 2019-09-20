كشف المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، كيفية تحريف وتزوير الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تزوير الأوراق الرسمية للدولة، وقدم مثال على ذلك بـ"ورقة مفبركة نُسبت للمخابرات المصرية"، على الهواء.

واستعرض الخشاب، في الفيديو الذي عرضه خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، كيف تقوم اللجان الإلكترونية المعادية لمصر بفبركة بيانات للمخابرات المصرية وعدد من المؤسسات السيادية في مصر، بطريقة سهلة، من خلال أي برنامج فوتوشوب بأقل الإمكانيات.

وعرض الخشاب، فيديو آخر، يكشف كيف استخدم اللجان الإلكترونية المعادية لمصر لخلق أزمة حول انخفاض منسوب نهر النيل، حيث ذكر أن هذا الفيديو تم تركيبه ومزيف، من أجل تشويه الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

واستعرض الخشاب بالتفصيل كافة الخطوات التي استخدمها القنوات واللجان المعادية لمصر من أجل نشر الشائعة، مؤكدًا أن الفيديوهات المفبركة الهدف منها خلق حالة من التوتر في المجتمع، كما أن الوثائق المزورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، من السهل تزويرها.