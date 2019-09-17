قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حسابات مزيفة من أكثر من دولة تهاجم مصر ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن الهجوم على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تم في 5 دول في وقت واحد، حيث أصبح الهجوم على مصر تريند في تويتر الخاص بـ5 دول عربية كان على رأسها الجزائر وسلطنة عمان والأردن والكويت.

وتابع: "الجزائر فيها انتخابات ومشاكل فهل هيبقوا فاضيين إنهم يدخلوا يشتموا في مصر؟ أهو دا سؤال لازم نسأله، هل فاضييين يناقشوا موضوع المقاول مروج الإشاعات محمد علي، وسلطنة عمان البلد الراقية المحترمة الهادئة مين هناك مهتم إنه يهاجم مصر والرئيس السيسي، كذلك الأردن، وبالنسبة لتريند الكويت الناس هناك كانت مهتمة الأيام اللي فاتت بصحة الأمير إيه اللي خلاهم يدخلوا على السكة دي".

واستطرد: "هل دا معناه إن التريند دا مكسر الدنيا، لا يا جماعة مش مكسر الدنيا الموضوع وما فيه إنه (مركوب)، وهتبص هلتاقي إن نفس الأكونتات هي المشاركة في كل الدول، ومش بتعمل حاجة غير إنها تشارك في أي هجوم على الرئيس السيسي ومصر وتروج لفيديوهات المقاول الهارب مروج الإشاعات محمد علي".

وأكد: "بقولكم لو سمحتم خدوا بالكم من الموضوع دا، ملوش دعوة بالقصور والسياسة، أنا مش بقول إن محمد علي جاسوس ولا مخابرات بتحركه لكن هو اتركب وفيه ناس من مصلحتها إن دا يحدث، لأنهم بعد مفشلوا لقوا واحد بالمواصفات دي يحققوا من وراه اللي هما عاوزينه، ولقوا إنه من خلاله يقدروا يضربوا الجيش المصري والسيسي والمخابرات".

وأوضح أنه متعجب جدا مما يكتب بهذه التغريدات، "مستغرب من كل التويتات اللي بتطالب من أبناء الجيش إنهم يثوروا، دول عايزنها تتهد وبعدين نبقى نشوف نجيب جيش أو شرطة أو إخوان أو أي (بلا أزرق)، الموضوع ابتدا يبقى أكبر كتير من محمد علي وفلوسه".

وأشار إلى أن تريندات الدول عربية من المفترض أن تنصب كلها عن أمور واهتمامات داخلية لأبناء شعب الدولة، واستعرض أديب نماذج من حسابات على تويتر "الحسابات كلها معمولة في شهر سبتمبر ومش بتعمل أي حاجه غير إنها تروج لمحمد علي، أنا بتكلم على اللي راكبين محمد علي، وكلهم مش عندهم متابعين ومش بيعملوا حاجة غير إنه شغال على ريتويت ضد مصر والسيسي ومع محمد علي".

وأوضح: "أنا مش بقول كلام في الهوا أنا بدافع عن بلدي ومش قاعد برا ويهمني إنها تبقى كويسة وإنتوا فاهمين ويهمني بيتم استخدامكم إزاي، كمية بكابورتات فتحت مع بعض والفنان العظيم بيطلع فيديوهات زي مبيدخل الحمام".