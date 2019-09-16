عمرو أديب: العاصمة الإدارية خارج الموازنة.. "الدولة بتوصل مرافق فقط"

قال الإعلامي عمرو أديب إنه سيتحدث عن موضوع شائك يخشى الكثيرون من الإعلاميين الاقتراب منه وهو ملف "القصور الرئاسية"، حيث إن السوشيال ميديا ومحمد علي وكتائب الإخوان الإلكترونية تحدثوا عن القصر الذي يُبنى في العاصمة الإدارية الجديدة الخاص برئيس مصر.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن القصر الذي يُبنى في العاصمة الجديدة هو مقر الحكم ومؤسسة حكومية، مشيرا إلى أنه مبنى حكومي من أجل أن يتمكن الحاكم من تسيير أمور البلاد، مثله مثل مبنى أي وزارة تم بناؤها في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مجلس النواب.

وتابع: "واضح إن كلمة قصر استفزتهم، طب ليه ما حدش اتكلم عن مجلس النواب اللي اتعمل بشكل فرعوني، وعاوز أقول على حاجة، العاصمة الإدارية بالكامل مش من موازنة الدولة، كما أن الدولة فقط تقوم بتوصيل المرافق، من اطلع على الموازنة العامة للدولة ليس من ضمنها الإنشاءات التي تتم داخل العاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة الجديدة خارج الموازنة".

واستكمل، "هذا القصر ليس ملكا لعبدالفتاح السيسي، لن يأخذه ملكا له أو يورثه لأبنائه، لن يأخذوه ويسكن به عند خروجه من الحكم، أنا مش عارف الناس دي بتفكر إزاي".