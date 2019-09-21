قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم، إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه، موضحا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الاخبارية، "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وأضاف بن سلمان: على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد في وقت سابق اليوم أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة، وقال إن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، اليوم، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى. ورد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة"، مضيفا: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".