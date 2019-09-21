سفير مصر لدى كندا يفتتح فعاليات معرض "قافلة الذهب" في مدينة تورنتو

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا مساء أمس الجمعة 20 سبتمبر الجاري، في افتتاح فعاليات معرض "قافلة الذهب" بمقر متحف الأغاخان بمدينة تورونتو، والذي يتم تنظيمه بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء المتحف.

وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش أعمال المعرض، أوضح أن معرض "قافلة الذهب" يأتي للاحتفاء بالروابط التي جمعت بين غرب وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال حركة الشعوب والتجارة خلال الفترة من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر، حيث سيتم تخصيص أسابيع ثقافية لعدد 12 دولة عربية وأفريقية من بينها مصر، كان لها إسهامها التاريخي في تعزيز تلك الروابط.

وأوضح أبو زيد، أن المعرض يضم مجموعة من أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة في منطقة شمال وغرب أفريقيا، وأكثر من 250 عملًا فنيًا يرجع إلى ما يقرب من خمسة قرون، تم استقدامها من مؤسسات ثقافية ومتاحف كبري علي مستوى العالم، كاشفاً أن الكثير من هذه الأعمال يعرض لأول مرة في أمريكا الشمالية.

وأكد أبو زيد على سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية الخاصة، مقدماً التهنئة لمتحف الآغاخان على كل جهوده في استقدام هذه القطع الفنية المتميزة والفريدة، موضحاً الدور الذى تضطلع به الفنون والثقافة في التقريب بين الشعوب، وبناء المجتمعات، مضيفاً أن مصر من أكثر الدول التى تهتم بالثقافة والفنون وتأثرت بالعديد من الثقافات التى مرت بها علي مدار الحقب تاريخية المتعاقبة، مما يجلها مهداً للحضارة والثقافة في العالم، موضحا انه تم تخصيص اسبوعا في بداية العام المقبل لعرض وتسليط الضوء على الثقافة والحضارة المصرية علي مر العصور، في إطار فعاليات المعرض التي تمتد لقرابة العام في توروتنو ثم تنتقل الي الولايات المتحدة.

وشارك السفير المصري في جولة خاصة للمعرض، نظمها مسئولو المتحف لكبار الشخصيات قبل الافتتاح الرسمي للمعرض، برفقة عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية المشاركة فى المعرض، فضلاً عن ممثلي الجامعات ومراكز البحث والفكر المتخصصة في مجال التاريخ والفنون بمقاطعة أونتاريو.

وتجدر الإشارة الى أن متحف الآغاخان، الذي تم افتتاحه في عام 2014 في مدينة تورنتو، يحتضن ما يزيد عن 1000 من روائع الأعمال الفنية التي تظهر فنون الحضارات الإسلامية ابتداءً من شبه الجزيرة الأيبيرية ووصولاً إلى الصين، ويعمل المتحف منذ نشأته على تسليط الضوء على الروابط التي تجمع بين العصور والثقافات عبر تقديم طيفٍ واسع من البرامج المخصصة لجميع الأعمار.