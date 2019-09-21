أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت أسعار العملات الأجنبية المختلفة أمام الجنيه المصري، منها الدولار، اليورو والدرهم الإماراتي خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في البنوك المصرية، ونستعرض أسعار صرف العملات على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 17.92 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي نحو 17.91 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.20 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 19.26 جنيه للشراء و20.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك اتش اس بي سي نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر نحو 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.