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والد الطفل جرجس المختطف في سوهاج عقب تحريره: ربنا يخلي السيسي والشرطة

والد الطفل جرجس المختطف في سوهاج عقب تحريره: ربنا يخلي السيسي والشرطة

فيديو.. لحظة تحرير الطفل جرجس المختطف في أسيوط

فيديو.. لحظة تحرير الطفل جرجس المختطف في أسيوط

أستاذة أجتماع: المصريين رفضو الدعوات العدائية للنزول للشارع

أستاذة أجتماع: المصريين رفضو الدعوات العدائية للنزول للشارع

الكنيسة: لا يمكن الإفصاح عن موعد زيارة البابا لفرنسا لدواع أمنية

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