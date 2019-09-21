رئيس جامعة القناة يتفقد عدد من الكليات التى ستبدأ الدراسة غدا.

تابع الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اللمسات الأخيرة لبدء العام الدراسي الجديد، لانتظام عدد من كليات الجامعة في الدراسة، منها الآداب والتجارة، على أن تبدأ بشكل كامل الدراسة بجميع كليات الجامعة غدا الأحد.

وأعلن رئيس الجامعة أن أعمال التفقد مستمرة للكليات التي ستبدأ الدراسة بها غدا، بجانب تفقد البوابات الرئيسية بالحرم الجامعي الجديد، ومتابعة الخدمات التي تقدم للطلاب داخل المدن الجامعية سواء البنين أو البنات منها المطعم والوجبات التي تقدم لهم خلال موسم الدراسة.

وأضاف رحمي أنه استمع للطلاب لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل المدينة.