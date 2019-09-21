قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية، إنه وقبل ثورة 25 يناير 2011 اعتاد المواطنون من قنوات "الجزيرة" الكذب دائما ومن لا يتعلم دروس الماضي سيعاني كثيرا.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار "إكسترا نيوز" والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإعلام الوطني المصري يجب عليه تفنيد الأكاذيب التي بلغت لعشرات الألوف، موضحا أن القضية الحقيقية هي تكوين مناعة للشعب المصري لتكون حصنا من تلك الأكاذيب "المواطن اللي بيصدق في مشكلة واللي بيردد تلك الأكاذيب شأنه شأن من يكذب".

وأكد أن المخطط الحالي هو إسقاط الدولة وفقد الشعب لمقومات الحياة بمخطط أكبر من شخص؛ وما هي إلا مجموعة فيديوهات واستغلال للحظات خروج المشجعين المتابعين لكأس السوبر وتم إلحاق صوت عليها بعبارات مسيئة، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوقف عن التواصل مع الشعب والمسؤولين متواصلين والإعلام بقدر ما استطاع يوضح الحقائق والفضائيات المصرية كانت شعاع ضوء في نفق مظلم ظهر فجأه بالأمس مليئ بالإكاذيب.