قال الإعلامي عمور أديب، إنه إذا كان هناك أي مشكلة سياسية أو اقتصادية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وجب انتظاره حتى يعود ثم يتم مناقشتها معه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "لو سياسية اقتصادية نستنى الريس أما يرجع ونشوف الناس عايزه إيه ونخلص، إنما لو محدش عايز يخلص وكل واحد عايز يخلص على البلد فدي حاجة تانية".

وتابع: "لو هنمشي كدا هيبقى دا نزيف طويل ملوش معنى، وواضح إن فيه ناس كتير عايزة حاجة مختلفة نعدل دا أو نغير دا، والإخوان ملاوعين إنما الرئيس التركي رجب أردوغان كان واضح جدا، أما صحفية تركية قريبة منه كتبت تويتة شبه بتاعت القيادي الإخواني محمد البلتاجي في 2013 أما قال لو السيسي عايز يوقف الإرهاب اللي موجود في سينا يسيبنا نحكم، فالصحفية دي كتبت تويتة وقالت (ما يحدث في مصر، إذا أرادوا له التوقف يبقى السيسي يقعد مع أردوغان ونخلص موضوع الغاز) واللي يأكد صحة التويتة إن مستشار أردوغان عملها ريتويت".

واستطرد: "عايزينه يفرط في قوتك وقوت عيالك ويقسم مع الأتراك ويقعد في الحكم 100 سنة كمان".

وتساءل: "عايزين إيه عشان نبقى فاهمين أنتوا نازلين عايزين إيه، هل الإصلاح الاقتصادي تاعبنا شوية ومحتاجين الأمور تتحسن ولا إيه اللي إحنا عايزينه بالظبط، وعلى فكرة فيه مشاكل اقتصادية في فرنسا وأمريكا وروسيا وتركيا وإيران ولبنان، كل مواطن في كل دولة من دول عنده مشاكل اقتصادية".

واستطرد: "إيه الدولة اللي فيها مواطن مش متضايق من الإصلاح الاقتصادي أو الضرائب، في كل دولة في العالم المواطن عنده مشاكل، ولو مشينا في سكة مليونية كل جمعة زي المقاول الهارب مهو عايز الدنيا هتتهد".