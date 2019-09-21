عمرو أديب يعرض تسجيلا صوتيا لإخواني هارب

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلًا صوتيًا لإخواني هارب يعترف بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة، لإعادة حشد الشباب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر".

وقال الإخواني الهارب ويدعى أحمد مصطفى: "مطلوب من الإخوة اللي في مصر إنهم يبتدوا يشدوا حيلهم ويروحوا الأماكن المختلفة، يا ريت كل واحد يروح مكان متروحوش واحد، بحيث إن لما يحصل أي حراك ثوري أو تجمع نصور الفيديو نبعته على طول".

وأضاف الإخواني: "في ناس بتنزل صور وفيديوهات قديمة، معندناش فكرة كاملة عن الحراك".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يحدث لا يمكن أن يكون بتدبير المقاول الهارب محمد علي، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية وحليفها قطر وتركيا وراء الشائعات التي تستهدف الدولة: "محمد علي مش إخونجي، لكنه مجرد مركوب من اليوم الأول، إحنا بنتعامل مع مخابرات قطر وتركيا".