قال الإعلامي عمرو أديب، إن التجمعات التي نزلت للشوارع ليست إلا تجمعات صغيرة لا ترهب أحدا.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "بعد الماتش حصل تجمعات في كذا حته صغيرة جدا ويتلموا يهتفوا ويصورا ويترفع الفيديو والجزيرة جالها حول في المحافظات ومش عارفين يحطوا إيه مع إيه".

وتابع: "أرجوكم خلوا بالكم من البلد، ولازم يبقى فيه شوية عقل، هذا ليس صراع مع الفساد بل صراع على السلطة، الإخوان ضد مصر والبلد، وعايزين يجيبوا عاليها واطيها، هم عايزين يجيبوها الأرض ويحكموا تاني وانضحك علينا قبل كدا من حضراتهم ورحوا جابوا مرسي وشفتم السرقة بتاعت خيرت الشاطر وحسن مالك وشفتوهم أما قتلوا النساء وحرقوا الكنائس".

واستطرد: "هؤلاء لا يبتغون الحق بل يريدون إسقاط مصر، هذا الشعب يريد إبقاء النظام وعايزين مصر تقف على رجليها وحياتها تبقى كويسة، أنت مش بتبني لنفسك أنت بتبني لعيالك".