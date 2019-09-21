عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو للمقاول الهارب وهو في حالة سُكر بعد خروجه من أحد الملاهي الليلية.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "أدي زعيم الثورة وهو سكران، وأنا مش بنتقده ولا حاجة، هو حر يعمل اللي هو عايزه، الراجل مهتم بمستقبل البلد وبيبص على القاعدة الشعبية هناك في إسبانيا".

وتابع مستهزئا: "والله يا جماعة المعارضة دي فيها حاجات حلوة، دا زعيم الثورة بتاعتكم، من كام يوم طلع وقال أنت مهتم بيا، طبعا مهتم عشان نعرف زعيم ثورتنا مزاجه إيه في أنواع الخمور بالظبط".

واستطرد: "دا اللي الإخوان المؤمنين ماشيين وراه، والله لو نتنياهو وهيهد البلد هيمشوا وراه، أهو بيشرب عشان يقولنا تاني يوم الثورة بتتعمل إزاي، أنا يهمني الحرامي الفنان الكبير".