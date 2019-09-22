"الخارجية": الساحة الداخلية في مصر مستقرة.. وتصرفات "الجزيرة" غير مهنية

قال وزير الخارجية، إن الساحة الداخلية في مصر مستقرة للغاية، ولكن بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية لمصر هي من تروِّج صورا غير حقيقية، وهذا نابع من حقد دفين لكل ما هو بناء وما حققته مصر من إنجازات.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "ما يحدث في الساحة الداخلية لا يدل على أي شيء، ما ينشر على بعض وسائل الإعلام المعادية لمصر ده حقد دفني لما حققته مصر من إنجازات وما تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام هنا من قائد العالم".

وأكد وزير الخارجية، أنه تحدث مع بعض وسائل الإعلام خلال تواجده في أمريكا، وأكد لشاشة "العربية"، أن لديهم كاميرات في مصر ويستطيعون رصد الشارع المصري بأنفسهم، وذلك عند سؤالهم له عن أجواء الشارع في مصر.

وتابع: "قلت لهم لو روحتوا مصر لن تجدوا شيء ترصدوه، عدم مصداقية قناة الجزيرة وتصرفاتها ده تشويش وعدم مهنية وما هو إلا حقد لكل ما تم إنجازه".