مدير الشؤون المعنوية الأسبق: الشرق الأوسط الأكثر زخما في الأحداث

قال اللواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر الأكثر زخما في الأحداث المتلاحقة، والتي تبدأ جغرافيا من المغرب وحتى باكستان: "الشرق الأوسط مهم جدا عند أمريكا وبالتالي حاطه أهم قيادة رئيسية وهي المركزية بالشرق الأوسط".

وأضاف "فرج" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن دولة إيران تجاور عددا من الدول "المتواضعة" عسكريا واقتصاديا، موضحا أن دول الخليج تنعم بأوضاع عسكرية "متواضعة" ولكنها دولا غنية.

وأكد المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، أن سعي إيران لامتلاك النووي أدى لوقوف دول "النادي النووي" لها حتى لا تمتلك السلاح غير المعلوم سببه، كما وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران قيودا اقتصادية لإيقاف تسليحها النووي.