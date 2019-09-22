سخر الإعلامي عمرو أديب، من حديث بعض إعلاميي الإخوان وتصريحاتهم بأن الإعلاميين المصريين هربوا خارج مصر، وكذلك بعض قيادات الدولة، حيث قال "أحمد منصور ساب الجزيرة القطرية وعمال يتكلم على الهروب، ده إنت هربان ابن هربانة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "أقسم بالله قبل كده كنت يوم الخميس والجمعة الإخوان يطلعوا شائعة إني هربت بره مصر، رغم إني أصلا مكنتش بطلع خميس ولا جمعة على الهواء، تاني يوم السبت يفتحوا التليفزيون ويلاقوني قاعد".

وتابع: "أهرب إزاي وأسيب البلد؟، ده لحم كتافنا من خيرها، أي إنسان في البلد دي رجل أعمال لازم يوعي الناس، لازم كل النواب يوعوا الناس، فيه ناس عاوزة تجيب البلد الأرض، لو الحكاية هتفضل كده هتلاقوا السفارة الفلانية تطلع تحذير".

وواصل أديب قائلا: "فيه 600 عضو مجلس شعب، قولوا إيه الحكاية للناس، فهموا الناس إيه الموضوع، كان فيه 4 محافظات فيها حراك، المحافظين يقعدوا مع الناس ويشوفوا فيه إيه".