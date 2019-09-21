عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريبًا صوتيًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يطلب فيه من أعضاء الحركة بعدم التعليق على ما يدور في مصر، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وانتقد "أديب"، موقف الحركة، معتبرًا أنها لم تلتزم بما جاء على لسان رئيسها، لكنها انخرطت بما يحدث في مصر عن طريق نشر الأخبار المضللة، تحت زعم وجود اندلاع بعض التظاهرات.

وقال مقدم برنامج "الحكاية": "إخواننا في حماس، مكنش العشم، كل ده عشان الجماعة؟! إسماعيل هنية عاوز يغسل يده من اللي بيحصل، لكن على الناحية التانية شفنا مواقعهم بيقولوا انتفاضة".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن مراكز إعلامية "محترمة"، اعتذرت عن نشر صور وفيديوهات قديمة مدعية أنها لتظاهرات حدثت في مصر، أمس، الجمعة: "مواقع حمساوية شغالة وبتشغل الناس علينا، هو في ايه؟؟ إخواننا في حماس مهتمين بمصلحة المواطن؟! ولا ده ليه بيتعمل مكنش العشم بعد اللي مصر بتعمله، ظباطنا رايحين جايين هناك، وبنقدم تسهيلات على الحدود والمواد الغذائية".