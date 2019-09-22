عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لوائل غنيم نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بخاصية "فيديو لايف"، وهو يبكي فيه ندمًا على الدعوة إلى مظاهرات 25 يناير عام 2011، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقال غنيم: "كنت أول من أطلق الدعوة لثورة يناير، غلطت بعتذر عن النتائج"، ليدخل بعد ذلك في نوبة بكاء، وواصل: "قلت لعصام العريان في شهر مارس اعقل ونسق مع الناس، قال لي بكل صلافة وعنجهية وقبلتها من الإهانة اللي يسوى واللي ميسواش، واحد بيدعي المبادئ وسقط وانتو كشعب بيحبوا مدعي المبادئ، كان رد الباشا إن التنسيق صعب، وإحنا بنحاول ننسق مع بعض الائتلافات، كأنه بيقولي بكل شياكة يلا من هنا".

وشن وائل غنيم هجومًا حادًا على الإرهابي محمد البلتاجي: "مدعي الفضيلة ما كانش عاوز يطلعني على المنصة يوم زيارة القرضاوي للميدان، الإسلاميين ركبوا علينا في الثورة إحنا اتركبنا يا إخواننا، اتركبت أكتر من ركوبة وكنت بقبلها عشان مصر".

واستطرد غنيم حديثه عن الإرهابي عصام العريان، وقال: "واطي وقال إني إخوان، عاوزين عيال صغيرة يضحكوا عليها، أنا سيبت الإخوان عشان بيتحكموا في حياة البشر وبيضحكوا عليهم وبيقولوا إن ده الدين".

وعلق مقدم البرنامج على مقطع الفيديو الذي عرضه، قائلًا إن وائل غنيم أيقونة ثورة يناير، مشيرًا إلى أنه يمر بحالة "صفاء نفسي غريبة".

وتابع: "عمل فيديو ساعة عن كواليس 25 يناير عشان ما نجيش تاني بعد ما تطربق على دماغنا، ونقول أصلها اتدمرت ووقعت مني، وإيه المعادلة الصفرية دي ليه عاوزين نبتدي من الصفر كل شوية".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن بعض المثقفين تضامنوا مع المقاول الهارب محمد علي، بينما تجاهلوا وائل غنيم بسبب موقفهما المتباين من جماعة الإخوان الإرهابية: "وائل بيتكلم عن الإخوان وإنهم ركبوا الثورة وبيركبوا محمد علي نفس الركوبة، وفي الآخر انت كمواطن شوف مصلحتك فين، ولا انتو عاوزين بقى اللي حصل يتعاد تاني".